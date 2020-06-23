На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, в инциденте могут быть пострадавшие.

Как отмечает ТАСС, на районе проходит операция по задержанию криминальных лидеров из кавказских республик. В настоящее время задержаны 30 человек, пишет агентство.

Ранее 15 июня в столице произошла перестрелка на Ленинском проспекте. Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль такси и в ходе оформления протокола за грязные номера на сотрудников напал вооруженный прохожий - 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. В результате перестрелки получили ранения двое полицейских и нападавший.

