На Алтае задержали мужчину, планировавшего взорвать мэрию Рубцовска
Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Алтайском крае, задержан мужчина, который планировал осуществить подрыв администрации города Рубцовск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Как отметили в ведомстве, злоумышленник — россиянин 1988 года рождения родом из Челябинской области. Он прибыл в Алтайский край, где должен был по заданию запрещенной проукраинской террористической организации взорвать здание мэрии Рубцовска с помощью самодельного взрывного устройства, пишет RT.
По данным ФСБ, задержанный, находясь за рубежом, вступил в состав террористической организации, после чего по указанию куратора прибыл в край, указывает телеканал «360». При обыске во временном месте жительства мужчины обнаружили материалы для изготовления СВУ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и незаконное хранение взрывчатки. Задержанному предъявили обвинение, он заключен под стражу.
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