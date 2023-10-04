На Алтае задержали мужчину, планировавшего взорвать мэрию Рубцовска

Как отметили в ведомстве, злоумышленник — россиянин 1988 года рождения родом из Челябинской области. Он прибыл в Алтайский край, где должен был по заданию запрещенной проукраинской террористической организации взорвать здание мэрии Рубцовска с помощью самодельного взрывного устройства, пишет RT.

По данным ФСБ, задержанный, находясь за рубежом, вступил в состав террористической организации, после чего по указанию куратора прибыл в край, указывает телеканал «360». При обыске во временном месте жительства мужчины обнаружили материалы для изготовления СВУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и незаконное хранение взрывчатки. Задержанному предъявили обвинение, он заключен под стражу.

