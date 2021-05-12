На Алтае три человека погибли при пожаре

Возгорание произошло в селе Красный Алтай Родинского района. В огне погибли 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и девятилетний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает RT.

В момент возгорания в пристройке находились шесть человек. Хозяин дома, его супруга и малолетний ребенок смогли покинуть здание, однако еще два их сына и родственница остались внутри. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего, пишет «Свободная пресса».

