На Алтае три человека погибли при пожаре

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае, сообщили в краевом СК.

СК проверит действия пожарных в деревне в Омской области, где сгорело 25 домов

Возгорание произошло в селе Красный Алтай Родинского района. В огне погибли 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и девятилетний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает RT.

В момент возгорания в пристройке находились шесть человек. Хозяин дома, его супруга и малолетний ребенок смогли покинуть здание, однако еще два их сына и родственница остались внутри. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
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