На Алтае три человека погибли при пожаре
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае, сообщили в краевом СК.
Возгорание произошло в селе Красный Алтай Родинского района. В огне погибли 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и девятилетний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает RT.
В момент возгорания в пристройке находились шесть человек. Хозяин дома, его супруга и малолетний ребенок смогли покинуть здание, однако еще два их сына и родственница остались внутри. Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего, пишет «Свободная пресса».
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