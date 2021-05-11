СК проверит действия пожарных в деревне в Омской области, где сгорело 25 домов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия пожарных, которые 6 мая ликвидировали пожар в деревне Каракуль Омской области. Об этом указано на официальном сайте СК РФ.

По имеющимся данным, сильный ветер не позволил пожарным сдержать огонь, в результате 25 домов в деревне сгорело. Бастрыкин поручил изучить действия пожарных служб пожарного во время тушения.

В Каракуль Большереченского района, который находится в 270 км от Омска, пожарные прибыли в 13:15 по местному времени. В этот момент огонь охватил лишь два частных дома, однако из-за сильного ветра огонь перешел на соседние дома, он был ликвидирован только к 05:41 7 мая. Сгорело 25 строений, из них 14 жилых домов. При этом в деревне всего 33 частных дома, в которых живет 60 человек.

