СК проверит действия пожарных в деревне в Омской области, где сгорело 25 домов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия пожарных, которые 6 мая ликвидировали пожар в деревне Каракуль Омской области. Об этом указано на официальном сайте СК РФ.
По имеющимся данным, сильный ветер не позволил пожарным сдержать огонь, в результате 25 домов в деревне сгорело. Бастрыкин поручил изучить действия пожарных служб пожарного во время тушения.
В Каракуль Большереченского района, который находится в 270 км от Омска, пожарные прибыли в 13:15 по местному времени. В этот момент огонь охватил лишь два частных дома, однако из-за сильного ветра огонь перешел на соседние дома, он был ликвидирован только к 05:41 7 мая. Сгорело 25 строений, из них 14 жилых домов. При этом в деревне всего 33 частных дома, в которых живет 60 человек.
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