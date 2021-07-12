На Алтае тракторист открыл огонь по подросткам

На Алтае 22-летний тракторист открыл стрельбу по двум детям. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями, сообщил РЕН ТВ.

СМИ: В Киеве произошла стрельба

Между подростками и трактористом завязался конфликт в местном кафе. Мужчина начал стрелять в детей, после чего они попытались убежать. Нападавший догонял подростков на машине, стреляя им вслед.

Один из детей находится в реанимации, другому потребовалась операция. Преступника задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, пишет URA.RU.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ДетиАлтайСтрельба
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