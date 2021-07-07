СМИ: В Киеве произошла стрельба

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. По предварительной информации, ранены двое полицейских, сообщил телеканал «Украина-24».

Как сообщил Telegram-канал «Киев Оперативный», в городе была введена спецоперация «Гром». Пресс-служба киевской полиции это подтвердила.

По данным «Киева Оперативного», сотрудников правоохранительных органов госпитализировали, а сам стрелок застрелился. Официального подтверждения этой информации нет.

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ФОТО: МВД Украины
ТЕГИ:ПолицияСтрельбаКиев
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