Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвинили в терроризме
1 декабря 202123:46
Устроившего стрельбу в школе в Мичигане 15-летнего подростка обвинили в терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.
Также стрелок обвиняется в четырех убийствах.
Стрельба произошла накануне. Сообщалось о трех погибших школьниках. В среду в больнице умер четвертый учащийся - 17-летний Джастин Шиллинг.
Возраст всех погибших - от 14 до 17 лет. Также известно о 8 пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru