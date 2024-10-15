На Алтае группа туристов попала под камнепад

По данным ведомства, погибла 18-летняя девушка. Еще двое туристов группы из 12 человек пострадали.



Сотрудники МЧС следуют на место, одну из пострадавших, которая шла навстречу спасателям, уже эвакуировали.

Ранее Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, напоминает «Свободная пресса».

