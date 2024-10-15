На Алтае группа туристов попала под камнепад

На Алтае группа туристов попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег, сообщили в МЧС России.

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По данным ведомства, погибла 18-летняя девушка. Еще двое туристов группы из 12 человек пострадали.

Сотрудники МЧС следуют на место, одну из пострадавших, которая шла навстречу спасателям, уже эвакуировали.

Ранее Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ТЕГИ:МЧС РФАльпинистыАлтай

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