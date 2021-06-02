На Алтае арестовали владельцев дома престарелых, моривших людей голодом

Суд заключил под стражу владельцев частного дома престарелых в Рубцовске (Алтайский край), которые морили голодом постояльцев и содержали их в антисанитарии. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

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Бизнесмены обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, дом престарелых работает с 2016 года. Его помещения не отвечали требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не были обеспечены продуктами, предметами гигиены и надлежащим уходом.

Его постояльцы переведены в аналогичное государственное учреждение.


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ФОТО: РИА Новости
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