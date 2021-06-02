На Алтае арестовали владельцев дома престарелых, моривших людей голодом
Суд заключил под стражу владельцев частного дома престарелых в Рубцовске (Алтайский край), которые морили голодом постояльцев и содержали их в антисанитарии. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
Бизнесмены обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, дом престарелых работает с 2016 года. Его помещения не отвечали требованиям санитарных норм, постояльцы должным образом не были обеспечены продуктами, предметами гигиены и надлежащим уходом.
Его постояльцы переведены в аналогичное государственное учреждение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
- Пиотровский покажет гостям ПМЭФ Эрмитаж вместе с музейными котами
- Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу
- Ростуризм назвал сроки начала осеннего этапа туристического кешбэка
- В Центре Чумакова рассказали об эффективности вакцины «КовиВак»
- В России за сутки выявили 8 832 новых случая COVID-19
- Ростуризм назвал возможные сроки возобновления посещения Турции
- Объявили состав сборной России по футболу на Евро-2020
- Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
- Рособрнадзор: Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru