На акции протеста в Тбилиси 30 ноября пострадали более 40 человек

44 человека пострадали в ходе протестной акции в Тбилиси 30 ноября. Об этом сообщает Минздрав Грузии.

Уточняется, что 27 обратившихся за врачебной помощью — участники митинга. Кроме того, пострадали 16 представителей силовых структур и один журналист.

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В МВД Грузии заявили, что по итогам ночных демонстраций задержаны 50 человек. Всего за три дня протестов полиция задержала более 200 человек.

Протесты в Тбилиси и нескольких других городах Грузии начались вечером 28 ноября. Люди вышли на улицы после того, как премьер-министр Кобахидзе объявил, что страна откажется от вступления в Евросоюз до конца 2028 года. Протестующих поддержала президент Грузии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Егиков
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