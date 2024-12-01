На акции протеста в Тбилиси 30 ноября пострадали более 40 человек
44 человека пострадали в ходе протестной акции в Тбилиси 30 ноября. Об этом сообщает Минздрав Грузии.
Уточняется, что 27 обратившихся за врачебной помощью — участники митинга. Кроме того, пострадали 16 представителей силовых структур и один журналист.
В МВД Грузии заявили, что по итогам ночных демонстраций задержаны 50 человек. Всего за три дня протестов полиция задержала более 200 человек.
Протесты в Тбилиси и нескольких других городах Грузии начались вечером 28 ноября. Люди вышли на улицы после того, как премьер-министр Кобахидзе объявил, что страна откажется от вступления в Евросоюз до конца 2028 года. Протестующих поддержала президент Грузии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На акции протеста в Тбилиси 30 ноября пострадали более 40 человек
- «Субару» разорвало на две части при аварии в Новосибирске, пассажир погиб
- Евросоюз может ввести санкции против Грузии
- ВКС РФ и сирийская авиация усилили удары по боевикам в Идлибе
- Андрей Кончаловский проиграл суд в споре о зубных щетках
- Войска России освободили два села в ДНР
- Сирийские боевики захватили новый беспилотник Ирана
- Песков рассказал о диалоге президента России Путина и Меркель
- Лидер Ottawan Жан-Батист признался в любви к борщу и русской музыке
- Безбилетная россиянка спряталась в самолете и улетела в Париж из Нью-Йорка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru