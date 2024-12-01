На акции протеста в Тбилиси 30 ноября пострадали более 40 человек

В МВД Грузии заявили, что по итогам ночных демонстраций задержаны 50 человек. Всего за три дня протестов полиция задержала более 200 человек.

Протесты в Тбилиси и нескольких других городах Грузии начались вечером 28 ноября. Люди вышли на улицы после того, как премьер-министр Кобахидзе объявил, что страна откажется от вступления в Евросоюз до конца 2028 года. Протестующих поддержала президент Грузии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

