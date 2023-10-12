На адрес дочери военкора Сладкова прислали подозрительную посылку

На адрес дочери военного корреспондента Александра Сладкова неизвестные прислали подозрительную посылку, пишет Telegram-канал Shot.

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Накануне курьеры позвонили Арине Сладковой и сообщили о посылке на ее адрес. Девушка удивилась, ведь ни она, ни ее отец ничего не заказывали. Доставщики пояснили, что посылки предназначены для ее отца, а передают их «волонтеры».

Полиция проводит проверку.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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