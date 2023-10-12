На адрес дочери военкора Сладкова прислали подозрительную посылку
12 октября 202311:14
На адрес дочери военного корреспондента Александра Сладкова неизвестные прислали подозрительную посылку, пишет Telegram-канал Shot.
Накануне курьеры позвонили Арине Сладковой и сообщили о посылке на ее адрес. Девушка удивилась, ведь ни она, ни ее отец ничего не заказывали. Доставщики пояснили, что посылки предназначены для ее отца, а передают их «волонтеры».
Полиция проводит проверку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru