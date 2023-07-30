На 79-м километре МКАД загорелся автомобиль
В Москве на 79-м километре МКАД загорелся автомобиль, говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.
Происшествие произошло на внутренней стороне кольцевой автодороги после развязки с Лихачевским шоссе. На место прибыли оперативные службы столицы.
Движение в районе затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - отметили в департаменте.
На Новорязанском шоссе на юго-востоке Москвы в среду произошло дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями, передает «Радиоточка НСН».
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