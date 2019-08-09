На 41-летнего челябинца завели дело за матерный дебош в самолете

На борту самолета с рейсом Екатеринбург-Геленджик 41-летний житель Челябинска устроил дебош. По прилету в аэропорту полицейские задержали нарушители спокойствия, сообщает Ura.ru.

По информации издания, в ходе полета мужчина ругался матами и не обращал внимания на замечания стюардесс.

Действия пассажира расценены как мелкое хулиганство. Заведено административное дело.



