На 41-летнего челябинца завели дело за матерный дебош в самолете

На борту самолета с рейсом Екатеринбург-Геленджик 41-летний житель Челябинска устроил дебош. По прилету в аэропорту полицейские задержали нарушители спокойствия, сообщает Ura.ru.

По информации издания, в ходе полета мужчина ругался матами и не обращал внимания на замечания стюардесс.

Действия пассажира расценены как мелкое хулиганство. Заведено административное дело.


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