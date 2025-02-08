На 37-м километре МКАД столкнулись несколько авто
8 февраля 202508:44
Несколько машин столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
«На внутренней стороне 37-го км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — указано в заявлении в Telegram-канале ведомства.
В районе аварии затруднено движение на участке в 2,5 км. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее на внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковых авто, обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru