На 37-м километре МКАД столкнулись несколько авто

Несколько машин столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«На внутренней стороне 37-го км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — указано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В районе аварии затруднено движение на участке в 2,5 км. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее на внешней стороне 64-го километра МКАД столкнулись два грузовика и три легковых авто, обошлось без пострадавших.

