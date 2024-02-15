МЖД опровергла данные о якобы застрявшей в снегу электричке в Москве

Пригородный поезд не застревала в снегу на рельсах станции Кусково на юго-востоке российской столицы, сообщила администрация Московской железной дороги. Там подчеркнули, что электрички ходят в регионе в штатном режиме.

Так в компании прокомментировали фотографии поезда, застрявшего в снегу, которые появились в интернете. Как пояснили в МЖД, речь идёт не об электричке. На фото запечатлён поезд дальнего следования без пассажиров. Он утром прибыл на запасные пути станции Кусково, где проводится экипировка вагонов.