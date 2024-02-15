МЖД опровергла данные о якобы застрявшей в снегу электричке в Москве

Пригородный поезд не застревала в снегу на рельсах станции Кусково на юго-востоке российской столицы, сообщила администрация Московской железной дороги. Там подчеркнули, что электрички ходят в регионе в штатном режиме.

Так в компании прокомментировали фотографии поезда, застрявшего в снегу, которые появились в интернете. Как пояснили в МЖД, речь идёт не об электричке. На фото запечатлён поезд дальнего следования без пассажиров. Он утром прибыл на запасные пути станции Кусково, где проводится экипировка вагонов.

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В МЖД рассказали, что сейчас на всех станциях дороги организована уборка инфраструктуры на фоне снегопада. В общей сложности в столице и Подмосковье задействованы 70 единиц спецтехники, к работам привлечено свыше двух тысяч человек.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Калужской области школьные автобусы пришлось отменить из-за сильного снегопада. В региональном центре из-за тяжелых погодных условий увеличен интервал движения автобусов и троллейбусов по городским маршрутам.

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ФОТО: РИА Новости
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