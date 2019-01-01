Происшествия
Как отмечает КИА, личность несчастного уже установлена. Уточняется также, что мужчина был одет в костюм, а в комментариях пользователи соцсетей активно вспоминают разгул преступности в 90-е годы.
На пляже в Крыму нашли утопленника с гирей на ноге
9 июля20:02
Тело погибшего мужчины со следами насильственной смерти выбросило из Чёрного моря на берег пляжа посёлка городского типа Николаевка в Симферопольском районе Крыма. К ногам трупа была привязана гиря, сообщает Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Как отмечает КИА, личность несчастного уже установлена. Уточняется также, что мужчина был одет в костюм, а в комментариях пользователи соцсетей активно вспоминают разгул преступности в 90-е годы.
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