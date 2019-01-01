На пляже в Крыму нашли утопленника с гирей на ноге

Тело погибшего мужчины со следами насильственной смерти выбросило из Чёрного моря на берег пляжа посёлка городского типа Николаевка в Симферопольском районе Крыма. К ногам трупа была привязана гиря, сообщает Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как отмечает КИА, личность несчастного уже установлена. Уточняется также, что мужчина был одет в костюм, а в комментариях пользователи соцсетей активно вспоминают разгул преступности в 90-е годы.

