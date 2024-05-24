Арестованы четверо участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы

В рамках уголовного дела о драке со стрельбой в столичном районе Западное Бирюлёво в следственный изолятор отправлены четверо обвиняемых. Такое решение по ходатайству следствия вынес Чертановский районный суд Москвы, сообщили в столичном СК.

Под стражу отправлены уроженцы Азербайджана, которым вменяют уголовную статью о хулиганстве. Арестованные в ходе заседания суда общались посредством переводчика.

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Информация о драке со стрельбой на юге Москвы появилась 21 мая. Конфликт с применением травматического оружия возник на Медынской улице. По предварительным данным, уроженцы Чечни заступились за девушку, которую обижали выходцы из Азербайджана.

МВД в тот же день распространило видео допроса задержанных за участие в этой массовой драке. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего были задержаны семь человек. Правоохранители продолжают розыск других участников стычки.

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Фото: t.me/skmoscowgsu
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