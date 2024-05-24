Арестованы четверо участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы

В рамках уголовного дела о драке со стрельбой в столичном районе Западное Бирюлёво в следственный изолятор отправлены четверо обвиняемых. Такое решение по ходатайству следствия вынес Чертановский районный суд Москвы, сообщили в столичном СК.

Под стражу отправлены уроженцы Азербайджана, которым вменяют уголовную статью о хулиганстве. Арестованные в ходе заседания суда общались посредством переводчика.