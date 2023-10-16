МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП с футболистами в Прикамье
Уголовное дело возбуждено в Пермском крае по факту дорожно-транспортного происшествия с участием футболистов, в котором погиб бывший игрок клуба «Амкар» Евгений Ситников. Об этом информирует региональный главк министерства внутренних дел.
Обвиняемым проходит 23-летний водитель «Лады Приоры», в котором находились спортсмены. Ему вменяют статью УК РФ о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Смертельная авария произошла вечером 11 октября на автотрассе Горнозаводск - граница Свердловской области. «Лада Приора» выскочила на полосу встречного движения, где столкнулась с «Газелью».
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ситников погиб на месте. Его одноклубник по «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Ещё двое воспитанников молодежной команды «Амкара» серьёзно не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru