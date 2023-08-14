СМИ: несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейне
Шестерых гражданок России обвинили в продаже несовершеннолетних девушек в возрасте от 13 до 17 лет в сексуальное рабство в Бахрейн, сообщают «Известия».
У несовершеннолетних отбирали паспорта и принуждали заниматься проституцией. Их продавали членам преступной группировки по цене от семи до 14 тысяч долларов. Девушкам запрещали выходить на улицу. Их избивали, заставляя принимать наркотики.
В феврале текущего года СК по Кабардино-Балкарии завел в отношении шести подозреваемых уголовное дело. Они находятся под стражей.
Ранее Россия обвинила учредителя Transparency International Russia в организации проституции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru