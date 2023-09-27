МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

Отмечается, что перестрелка произошла после словесной перепалки двух молодых людей. Они привлекли к конфликту своих родственников - более 25 человек с обеих сторон.

В ходе драки один из участников выстрелил из пистолета. В ответ другой участник инцидента открыл огонь из автомата.

«Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову», - рассказали в ведомстве.

В Махачкале 1 сентября произошла перестрелка с участием чемпиона мира по боевому самбо Магомеда Магомедова, передает «Радиоточка НСН».

