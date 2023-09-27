МВД: в перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек
В конфликте в дагестанском селе Леваши участвовали более 25 человек, сообщило республиканское МВД в своем Telegram-канале.
Отмечается, что перестрелка произошла после словесной перепалки двух молодых людей. Они привлекли к конфликту своих родственников - более 25 человек с обеих сторон.
В ходе драки один из участников выстрелил из пистолета. В ответ другой участник инцидента открыл огонь из автомата.
«Сотрудник полиции погиб от выстрела в голову», - рассказали в ведомстве.
В Махачкале 1 сентября произошла перестрелка с участием чемпиона мира по боевому самбо Магомеда Магомедова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru