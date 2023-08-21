МВД: В каршеринге в Москве ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом
Ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, воткнутый в сиденье в машине каршеринга в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД России.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 18 августа. В полицию Крылатского поступило сообщение, что в арендованном автомобиле на заднем сиденье ребенок укололся о шприц. Находку изъяли и направили на экспертизу.
«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в МВД.
Ранее столичные полицейские задержали мужчину, вырвавшего смартфон из рук пассажира метро. Подозреваемого поймали менее чем за сутки после обращения, телефон вернули владельцу, пишет RT.
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