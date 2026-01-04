МВД: В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли четыре человека

По данным ведомства, столкновение произошло утром 4 января на 1042-м километре автодороги в южном направлении, вблизи посёлка Красный Колос Аксайского района. Предварительно установлено, что водитель Mercedes-Benz с автопоездом, двигавшийся по левой полосе, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Audi. От удара Audi протаранила несколько автомобилей, которые остановились из-за предыдущего ДТП с участием Renault Logan и Lada Vesta.

В связи с аварией на трассе ограничено движение в сторону Краснодара.

По предварительной версии, к аварии мог привести гололёд - после снегопадов в регионе ударил мороз.

Ранее в Тульской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».