МВД: Счета экс-замглавы Минтранса РФ Токарева арестованы
Суд арестовал счета бывшего-замглавы Минтранса России Владимира Токарева. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МВД РФ, начальника Следственного департамента ведомства Сергея Лебедева.
Отмечается, что счета его родственников также арестованы. По данным источника, общая сумма денежных средств составила более 500 миллионов рублей.
Ранее РИА новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Владимир Токарев заключал фиктивные договоры со «СпецТрансСтроем» для того, чтобы выводить деньги со счетов подконтрольной ему компании «Главстройинвест».
Так, по контракту требовалось провести строительно-монтажные работы по реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. При этом работы не были выполнены, а деньги были потрачены на цели, не относящиеся ни к договору, ни к строительству. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.
В январе 2022 года Токарева арестовали и сняли с должности замглавы Минтранса России.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, коммунист Юрий Афонин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя задержание Токарева, заявил, что при назначении на госдолжность человека, который ранее работал в коммерческой структуре, требуется более глубокая проверка его деятельности, иначе всплывающие впоследствии нарушения бьют по авторитету государственной власти.
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