МВД России опровергло возбуждение уголовного дела против Тихановской
МВД России опровергло возбуждение уголовного в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Как пояснили в пресс-центре министерства внутренних дел, включение Тихановской в базу розыска на сайте МВД России связано с ведением межгосударственного информационного банка.
Отмечается, что такой банк по обмену информацией функционирует в рамках СНГ.
Ранее сама Тихановская заявила, что не в курсе, что замешана «в каком-то криминальном деле в Беларуси, а тем более в России».
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