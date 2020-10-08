МВД России опровергло возбуждение уголовного дела против Тихановской

МВД России опровергло возбуждение уголовного в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Как пояснили в пресс-центре министерства внутренних дел, включение Тихановской в базу розыска на сайте МВД России связано с ведением межгосударственного информационного банка.

Отмечается, что такой банк по обмену информацией функционирует в рамках СНГ.

Ранее сама Тихановская заявила, что не в курсе, что замешана «в каком-то криминальном деле в Беларуси, а тем более в России».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Светлана Тихановская
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры