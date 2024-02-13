МВД России объявило в розыск украинского телеведущего

МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, следует из базы ведомства.

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«Шарафмал Фахрудин. Разыскивается по статье УК РФ», - говорится в сообщении на сайте МВД. Конкретная статья при этом не уточняется.

В 2022 году Следственный комитет России возбудил против Шарафмала уголовное дело за призывы к расправе над россиянами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РозыскМВД РФ

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