МВД России объявило в розыск украинского телеведущего
13 февраля 202416:49
МВД России объявило в розыск украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, следует из базы ведомства.
«Шарафмал Фахрудин. Разыскивается по статье УК РФ», - говорится в сообщении на сайте МВД. Конкретная статья при этом не уточняется.
В 2022 году Следственный комитет России возбудил против Шарафмала уголовное дело за призывы к расправе над россиянами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru