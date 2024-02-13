МВД России объявило в розыск мэра польского города

МВД России объявило мэра польского города Валбжих Романа Шелемея в розыск, следует из базы ведомства.

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Также в розыск объявлен директор института национальной памяти Польша Кароль Навроцкий и замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда.

ТАСС со ссылкой на сотрудников полиции сообщает, что против политиков возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. МВД официально причину не называло.

Ранее днем министерство объявило в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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