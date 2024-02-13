МВД России объявило в розыск мэра польского города
МВД России объявило мэра польского города Валбжих Романа Шелемея в розыск, следует из базы ведомства.
Также в розыск объявлен директор института национальной памяти Польша Кароль Навроцкий и замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда.
ТАСС со ссылкой на сотрудников полиции сообщает, что против политиков возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. МВД официально причину не называло.
Ранее днем министерство объявило в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
- Интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кинотеатре Вологды
- «Пойдет на принцип»: Продюсер допустил приостановку карьеры Лолиты
- МВД России объявило в розыск мэра польского города
- Туры в Египет стали дешевле на 20 % за год
- Петербургский международный культурный форум пройдёт в сентябре
- Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
- Полиция объявила в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева
- Стас Пьеха не смог провести концерт в Орле
- Суд в Москве арестовал топ-менеджеров РЖД по закупкам по делу о взятках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru