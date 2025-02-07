МВД РФ возбудило уголовное дело после нападения британского дипломата на журналистку

Уточняется, что неизвестный мужчина, встречавший делегацию в аэропорту Внуково, который предположительно является сотрудником посольства Великобритании в РФ, толкнул журналистку. В результате девушка потеряла равновесие.

Расследование уголовного дела ведется по факту нанесения побоев россиянке. В МВД также отметили, что направили в дипломатическую миссию Великобритании в России запрос с просьбой предоставить сведения о личности предполагаемого правонарушителя. Однако запрос был проигнорирован.

В октябре 2024 года заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российского журналиста в аэропорту Внуково. Видео подтверждает, что он вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул другую представительницу СМИ, которая хотела задать дипломату вопрос, напоминает «Радиоточка НСН».

