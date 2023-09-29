Бывший эсэсовец Хунка решил уехать из Канады после скандала в парламенте

По словам Хунки, после инцидента он столкнулся с волной ненависти, пишет «Свободная пресса».

«Все, чего я хотел — тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь я буду вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку», — заявил бывший солдат СС.

Ранее Хунку пригласили на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Спикер палаты общин представил гостя как «борца за украинскую независимость против русских» во Второй мировой войне, однако позже выяснилось, что ветеран служил в дивизии СС «Галичина». После скандала спикер парламента Энтони Рота подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спустя несколько дней принес извинения за инцидент, напоминает телеканал «360».

