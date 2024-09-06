МВД РФ: Более 1,5 миллиона IT-преступлений было совершено с 2022 года
За последние три года было похищено и выведено за границу свыше 350 миллиардов рублей россиян, отметил в эфире НСН Даниил Филиппов.
В период с 2022 года по август текущего года было совершено свыше 1,5 миллиона IT-преступлений, при этом их количество может быть больше, поскольку есть преступления, не вошедшие в статистику, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент НСН.
«Сегодня много говорилось о том, что происходит слив персональных данных наших граждан, которые используются представителями иностранных государств для воздействия на нашу страну. В период с 2022 года по состоянию на август 2024 года было совершено более 1,5 миллиона IT-преступлений. Мы вчера говорили про латентные преступления, поэтому, возможно, цифры гораздо больше», – сказал Филиппов.
Он отметил, что за последние три года было похищено и выведено за границу свыше 350 миллиардов рублей россиян.
«Ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023 году. А за последние три года похищено и выведено за границу более 350 миллиардов рублей. Представитель «Сбербанка» называл цифру за один год 250 миллиардов, но, опять же, с учетом латентных преступлений цифру можно увеличивать», – добавил представитель МВД.
Ранее заместитель председателя «Сбербанка» Станислав Кузнецов сообщил на ВЭФ, что жители России стали получать меньше телефонных звонков от финансовых мошенников. По его словам, такое уменьшение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами и ужесточением правил покупки сим-карт, передает «Радиоточка НСН».
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