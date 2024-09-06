МВД РФ: Более 1,5 миллиона IT-преступлений было совершено с 2022 года

Он отметил, что за последние три года было похищено и выведено за границу свыше 350 миллиардов рублей россиян.

«Ущерб от IT-преступлений вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023 году. А за последние три года похищено и выведено за границу более 350 миллиардов рублей. Представитель «Сбербанка» называл цифру за один год 250 миллиардов, но, опять же, с учетом латентных преступлений цифру можно увеличивать», – добавил представитель МВД.

Ранее заместитель председателя «Сбербанка» Станислав Кузнецов сообщил на ВЭФ, что жители России стали получать меньше телефонных звонков от финансовых мошенников. По его словам, такое уменьшение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами и ужесточением правил покупки сим-карт, передает «Радиоточка НСН».

