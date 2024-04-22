МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне Цакаевым

В ведомстве указали, что водитель внедорожника GMC Yukon двигался по встречной полосе ФАД «Кавказ», а при задержании он оказал активное сопротивление - вёл себя агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейских и попытался скрыться. В итоге автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения.

«Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, угрожая правоохранителям. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанёс несколько ударов правоохранителям», - указали в полиции.

Отмечается, что результаты проверки будут направлены в Следственный комитет для дальнейшей юридической оценки.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что задержание на КПП «Герзель» главы МЧС республики Алихана Цакаева является «постыдной провокацией», и указал, что устроивших этот «спектакль» следует уволить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».