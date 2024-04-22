МВД прокомментировало инцидент с начальником ГУ МЧС по Чечне Цакаевым
Полиция завершила проверку по факту инцидента на ФКПП «Герзельский мост» на границе Чечни и Дагестана. Об этом заявили в ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В ведомстве указали, что водитель внедорожника GMC Yukon двигался по встречной полосе ФАД «Кавказ», а при задержании он оказал активное сопротивление - вёл себя агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейских и попытался скрыться. В итоге автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения.
«Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, угрожая правоохранителям. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанёс несколько ударов правоохранителям», - указали в полиции.
Отмечается, что результаты проверки будут направлены в Следственный комитет для дальнейшей юридической оценки.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что задержание на КПП «Герзель» главы МЧС республики Алихана Цакаева является «постыдной провокацией», и указал, что устроивших этот «спектакль» следует уволить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru