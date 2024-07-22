СМИ: В результате взрыва газа в Краснодарском крае пострадали 15 человек

Взрыв произошел в алкомаркете на улице Ворошилова в Апшеронске, пострадали не менее 15 человек, которые находились на автобусной остановке, рядом с магазином.

По предварительным данным, причина ЧП — взрыв бытового газа.

В МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что в результате взрыва газо-воздушной смеси в городе обрушилось здание. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. В ведомстве также уточнили, что из-под завалов спасен один человек. Его передали скорой помощи. Тем не менее, под завалами могут находиться другие люди, отметили спасатели.

На месте происшествия работает 28 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее в Следственном комитете по Волгоградской области сообщили о задержании подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, передает RT.

