СМИ: В результате взрыва газа в Краснодарском крае пострадали 15 человек
Не менее 15 человек пострадали от взрыва газа в городе Апшеронск Краснодарского края, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Взрыв произошел в алкомаркете на улице Ворошилова в Апшеронске, пострадали не менее 15 человек, которые находились на автобусной остановке, рядом с магазином.
По предварительным данным, причина ЧП — взрыв бытового газа.
В МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что в результате взрыва газо-воздушной смеси в городе обрушилось здание. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. В ведомстве также уточнили, что из-под завалов спасен один человек. Его передали скорой помощи. Тем не менее, под завалами могут находиться другие люди, отметили спасатели.
На месте происшествия работает 28 специалистов и 10 единиц техники.
Ранее в Следственном комитете по Волгоградской области сообщили о задержании подозреваемого по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru