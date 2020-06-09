МВД подтвердило гибель пострадавшего в ДТП с актёром Ефремовым

Министерство внутренних дел подтвердило кончину водителя, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием актёра Михаила Ефремова. По уточнённым данным, пострадавший умер из-за сильной кровопотери и повреждений внутренних органов, передают «Известия».

ДТП произошло накануне вечером. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada на Смоленской площади в центре российской столицы. 58-летний курьер Сергей Захаров был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, где врачи так и не смогли спасти его.

Сам артист практически не пострадал. Судя по видеокадрам с места ДТП, он был сильно пьян. Экспертиза подтвердила наличие в его крови алкоголя. Актер отпущен под подписку о невыезде. Как отмечает Газета.ру, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил в связи с этим, что, согласно новой редакции Уголовного кодекса, ответственность за пьяные ДТП приравнена к наказанию за умышленное убийство. Как уточняет «Свободная пресса», максимальное наказание по данной статье предусмотрено в случае гибели двух и более людей. При гибели одного человека тюремный срок для виновного может составить от 5 до 12 лет.

