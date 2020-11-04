МВД опровергло данные о захвате заложников в Москве
4 ноября 202010:00
Столичное управление МВД опровергло информацию о захвате заложников на севере Москвы, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе ведомства заявили, что «информация не соответствует действительности».
Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Головинском шоссе в САО столицы неизвестный злоумышленник удерживает заложников и угрожает взорвать имеющиеся у него взрывные устройства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru