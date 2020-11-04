МВД опровергло данные о захвате заложников в Москве

Столичное управление МВД опровергло информацию о захвате заложников на севере Москвы, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства заявили, что «информация не соответствует действительности».

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Головинском шоссе в САО столицы неизвестный злоумышленник удерживает заложников и угрожает взорвать имеющиеся у него взрывные устройства.

