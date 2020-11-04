Неизвестный захватил заложников и угрожает взрывом в квартире на севере Москвы

Неизвестный захватил заложников в квартире в Северном административном округе Москвы, есть угроза взрыва, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным агентства, в одной из квартир дома номер 8 по Головинскому шоссе злоумышленник удерживает заложников, утверждая, что имеет некие взрывные устройства, которые он готов использовать.

Количество заложников выясняется.

Подъезд жилого дома, где скрывается злоумышленник, оцеплен, на месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

