Неизвестный захватил заложников и угрожает взрывом в квартире на севере Москвы
Неизвестный захватил заложников в квартире в Северном административном округе Москвы, есть угроза взрыва, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По данным агентства, в одной из квартир дома номер 8 по Головинскому шоссе злоумышленник удерживает заложников, утверждая, что имеет некие взрывные устройства, которые он готов использовать.
Количество заложников выясняется.
Подъезд жилого дома, где скрывается злоумышленник, оцеплен, на месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
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