МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих

Главу ФБК (фонд признан в России экстремистской организацией и ликвидирован) Марию Певчих (признана иноагентом) объявили в розыск по линии министерства внутренних дел, следует из базы ведомства.

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Статья, по которой ведется розыск, при этом не уточняется.

Ранее сообщалось, что областной Владимирский суд отложил рассмотрение апелляций по искам основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

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