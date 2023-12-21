МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих
21 декабря 202316:42
Главу ФБК (фонд признан в России экстремистской организацией и ликвидирован) Марию Певчих (признана иноагентом) объявили в розыск по линии министерства внутренних дел, следует из базы ведомства.
Статья, по которой ведется розыск, при этом не уточняется.
Ранее сообщалось, что областной Владимирский суд отложил рассмотрение апелляций по искам основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru