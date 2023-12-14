Прокурор запросил 10 лет колонии для режиссера Вырыпаева за фейки о СВО
Представитель обвинения попросил суд приговорить режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева к 10 годам колонии за распространение фейков о спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.
Режиссера обвиняют по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Дело находится в московском Басманном суде.
В мае 2023 года Вырыпаев был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Причиной стало интервью драматурга и его публикации в социальных сетях.
Мещанский суд Москвы 1 ноября принял решение о досрочном аресте актера Кирилла Канахина (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru