МВД объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу
22 ноября 202313:25
Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о госизмене.
В базе розыска при этом не указано, по какой именно статье ведется розыск.
В то же время ТАСС сообщает, что Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене, его подозревают в участии в боевых действиях на стороне украинской армии.
Ранее МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru