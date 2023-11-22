МВД объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о госизмене.

В базе розыска при этом не указано, по какой именно статье ведется розыск.

В то же время ТАСС сообщает, что Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене, его подозревают в участии в боевых действиях на стороне украинской армии.



Ранее МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Сергея Алексашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

