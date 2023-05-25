МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики Сонина
25 мая 202318:59
МВД объявило в розыск экс-профессора Высшей школы экономики Константина Сонина, против него возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС России.
При этом в базе ведомства не указывается конкретная статья уголовного кодекса, по которой разыскивается Сонин.
Ранее Актера Алексея Панина объявили в федеральный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru