Генпрокуратура утвердила обвинение Илье Красильщику за фейки об армии РФ
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы сервиса «Яндекс.Лавка» Ильи Красильщика, которого ранее заочно обвинили в фейков о российской армии, сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что, по версии следствия, в апреля 2022 года обвиняемый «под видом достоверных сообщений» разместил на своей странице в соцсети, а также озвучил в интервью на YouTube-канале «Шепелин», «заведомо ложную информацию» о действиях Вооружённых сил РФ в украинской Буче.
«Красильщик скрылся от следствия и суда за пределами РФ и был объявлен в международный розыск... приняты исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Красильщика в уголовном деле отсутствует», - добавили в Генпрокуратуре.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее Головинский суд Москвы признал гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике виновным в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru