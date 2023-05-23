Генпрокуратура утвердила обвинение Илье Красильщику за фейки об армии РФ

В ведомстве указали, что, по версии следствия, в апреля 2022 года обвиняемый «под видом достоверных сообщений» разместил на своей странице в соцсети, а также озвучил в интервью на YouTube-канале «Шепелин», «заведомо ложную информацию» о действиях Вооружённых сил РФ в украинской Буче.

«Красильщик скрылся от следствия и суда за пределами РФ и был объявлен в международный розыск... приняты исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Красильщика в уголовном деле отсутствует», - добавили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее Головинский суд Москвы признал гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике виновным в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

