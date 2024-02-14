МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
14 февраля 202417:36
МВД России объявило бывшего футболиста и блогера Евгения Савина в розыск, следует из базы ведомства.
По неофициальным данным, против Савина возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стало интервью Савина Ксении Собчак в апреле прошлого года.
Накануне министерство внутренних дел России объявило стримера Mellstroy в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru