МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина

МВД России объявило бывшего футболиста и блогера Евгения Савина в розыск, следует из базы ведомства.

Министр культуры Литвы заявил, что обрадовался объявлению в розыск в России

По неофициальным данным, против Савина возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стало интервью Савина Ксении Собчак в апреле прошлого года.

Накануне министерство внутренних дел России объявило стримера Mellstroy в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РозыскМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры