Министр культуры Литвы заявил, что обрадовался объявлению в розыск в России
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что обрадовался новости об объявлении его в розыск в России. Об этом сообщает Delfi.
«Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной», - сказал Кайрис.
Он добавил, что Кремль «продолжает создавать свою собственную версию, которая противоречит фактам и логике». При этом министр заявил, что объявление в розыск является наградой для людей, которые поддерживают Украину».
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что причиной возбуждения уголовного дела против Кайриса стало уничтожение памятников советским воинам в стране.
Ранее днем МВД России также объявило в розыск мэра польского города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru