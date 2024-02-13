Министр культуры Литвы заявил, что обрадовался объявлению в розыск в России

«Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной», - сказал Кайрис.

Он добавил, что Кремль «продолжает создавать свою собственную версию, которая противоречит фактам и логике». При этом министр заявил, что объявление в розыск является наградой для людей, которые поддерживают Украину».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что причиной возбуждения уголовного дела против Кайриса стало уничтожение памятников советским воинам в стране.

Ранее днем МВД России также объявило в розыск мэра польского города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

