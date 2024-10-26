МВД: двое сбежавших из липецкой колонии направлялись в Подмосковье

По ее словам, один из беглецов оказал сопротивление при задержании и попытался скрыться. Сотрудники полиции применили табельное оружие.

«Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение», - отметила представитель ведомства.

Ранее в Тамбовской области задержали двоих заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области, передает «Радиоточка НСН».

