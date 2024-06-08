МВД: 10 человек пострадали при столкновении автобуса с «КамАЗом» в Ленобласти
8 июня 202418:39
При столкновении рейсового автобуса с «КамАЗом» пострадали 10 человек, сообщили в ГУ МВД.
ДТП произошло на трассе «Сосновый Бор - Санкт-Петербург».
По предварительным данным, «КамАЗ» не пропустил общественный транспорт.
Утром 6 июня в Кемерове на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, 146 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru