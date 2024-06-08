МВД: 10 человек пострадали при столкновении автобуса с «КамАЗом» в Ленобласти

При столкновении рейсового автобуса с «КамАЗом» пострадали 10 человек, сообщили в ГУ МВД.

В Москве три человека пострадали в ДТП с такси и «Камазом»

ДТП произошло на трассе «Сосновый Бор - Санкт-Петербург».

По предварительным данным, «КамАЗ» не пропустил общественный транспорт.

Утром 6 июня в Кемерове на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. В результате аварии погиб один человек, 146 пострадали, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеКамазДТПЛенинградская Область

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