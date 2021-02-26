Музыкант «Машины времени» избит в центре Москвы

Участник группы «Квартал» и сессионный музыкант группы «Машина времени» Александр Дитковский был госпитализирован после избиения неизвестными в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, трубач проведет в больнице несколько дней.

По данным телеканала, у Дитковского диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его готовят к операции.