Музыкант «Машины времени» избит в центре Москвы

Участник группы «Квартал» и сессионный музыкант группы «Машина времени» Александр Дитковский был госпитализирован после избиения неизвестными в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, трубач проведет в больнице несколько дней.

По данным телеканала, у Дитковского диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его готовят к операции.

В Подмосковье подросток погиб от огнестрельного ранения

Известно, что злоумышленники, которых предположительно было пятеро, пытались отобрать у Дитковского деньги.

Ранее сообщалось, что нападение произошло на парковке в центре Москвы. Злоумышленники попросили у Дитковского денег, после чего избили, а затем скрылись с места происшествия.

Представители Дитковского уже написали заявление в полицию по факту нападения.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Машина Времени
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