Происшествия

Музыкальный театр горел в Ростове‐на‐Дону

9 июля21:05

Крыша музыкального театра на улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону загорелась вечером июля, сообщает телеканал «360».

Информация о возгорании поступила около 17:00. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг опасности

Локализация горения произошла в 19:05, а ликвидация еще через 20 минут.

Пострадавших в результате пожара нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные