Музыкальный театр горел в Ростове‐на‐Дону

Президент Грузии просит российское руководство не поддаваться на провокации Госдума призывает к специальным экономическим мерам против Грузии Кабмин готов рассмотреть запрет на поставки грузинского вина и газированной воды и на денежные переводы в Грузию Много чести. Путин против преследования оскорбившего его журналиста. И против санкций