Мужчину задержали за контрабанду источника радиации в Челябинской области
Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области гражданина России за контрабанду источника радиации. Об этом сообщила региональная пресс-служба УФСБ.
Отмечается, что у мужчины не имелось разрешительных документов на вывоз источника радиации, кроме того, он действовал в интересах иностранного государства.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту контрабанды радиационного источника группой лиц по предварительному сговору.
Ранее россиянин, прибывший из Мадагаскара, попытался ввезти в Россию 160 килограммов минералов и раковин вымерших моллюсков отряда аммониты стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru