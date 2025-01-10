Мужчину задержали за контрабанду источника радиации в Челябинской области

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области гражданина России за контрабанду источника радиации. Об этом сообщила региональная пресс-служба УФСБ.

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Отмечается, что у мужчины не имелось разрешительных документов на вывоз источника радиации, кроме того, он действовал в интересах иностранного государства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту контрабанды радиационного источника группой лиц по предварительному сговору.

Ранее россиянин, прибывший из Мадагаскара, попытался ввезти в Россию 160 килограммов минералов и раковин вымерших моллюсков отряда аммониты стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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