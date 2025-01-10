Мужчину задержали за контрабанду источника радиации в Челябинской области

Отмечается, что у мужчины не имелось разрешительных документов на вывоз источника радиации, кроме того, он действовал в интересах иностранного государства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту контрабанды радиационного источника группой лиц по предварительному сговору.

Ранее россиянин, прибывший из Мадагаскара, попытался ввезти в Россию 160 килограммов минералов и раковин вымерших моллюсков отряда аммониты стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

