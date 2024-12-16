ФТС пресекла контрабанду немецких наград

Отмечается, что пересылка была заказана 32-летним жителем Пензенской области, чтобы впоследствии продать знаки отличия в России. В декларации они фигурировали как значки стоимостью 200 евро. Согласно заключению экспертов, реальная стоимость наград составляет 200 тысяч рублей.

В частности, были изъяты медали «Ветеран Первой мировой войны», «В память о Первой мировой войне», «Покровитель моряков» и «За Ватерлоо», браслеты с латунным покрытием и золочением с изображением ордена Железного креста, знаки отличия воинских товариществ, а также иные жетоны, значки и награды.

Было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.

Ранее против двоих бортпроводников авиакомпании «Россия» возбудили уголовное дело по факту контрабанды десятков кубинских сигар. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

