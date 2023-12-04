Мужчину в костюме гусара задержали при попытке кражи кроссовок в Театре Наций
Росгвардия задержала мужчину в костюме гусара, попытавшегося украсть кроссовки из театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления ведомства по Москве.
«В Центральном административном округе ... задержали мужчину в костюме гусара, который проник на охраняемый объект и попытался украсть кроссовки», — указали в ведомстве.
Как выяснилось, задержанный — 32-летний судимый за разбой саратовец — залез по водосточной трубе на второй этаж театра, разбил окно и проник внутрь. Мужчина увидел новые кроссовки, переобулся и попытался уйти, однако ему помешали росгвардейцы.
«Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции», — добавили в ведомстве.
Как уточнили правоохранители, инцидент произошел в Театре Наций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru