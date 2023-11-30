В фойе Театра Эстрады появился черно-белый портрет Пугачевой
В фойе Московского Театра Эстрады заметили черно-белый портрет уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Об этом пишет издание «Абзац».
Отмечается, что портрет Примадонны появился в фойе театра после ремонта. В свое время певица выходила на сцену театра.
В беседе с изданием пресс-секретарь Театра Эстрады Карина Захарова выразила недоумение ажиотажем вокруг фотографии Пугачевой. По ее словам, на стенах театра висят портреты всех народных артистов СССР.
«Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» - посетовала она.
В интервью газете «Аргументы и факты» певец и актер Сергей Савин заявил, что Пугачева покинула Россию под влиянием своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».
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