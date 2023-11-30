В фойе Театра Эстрады появился черно-белый портрет Пугачевой

Отмечается, что портрет Примадонны появился в фойе театра после ремонта. В свое время певица выходила на сцену театра.

В беседе с изданием пресс-секретарь Театра Эстрады Карина Захарова выразила недоумение ажиотажем вокруг фотографии Пугачевой. По ее словам, на стенах театра висят портреты всех народных артистов СССР.

«Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» - посетовала она.

В интервью газете «Аргументы и факты» певец и актер Сергей Савин заявил, что Пугачева покинула Россию под влиянием своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».

