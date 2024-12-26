Мужчину осудили за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

Судом установлено, что осужденный исполнял обязанности гендиректора компании «Руф Стайл Констракшен» с декабря 2014 года по май 2017 года. Он занимался заключением договоров долевого участия в возведении в микрорайоне «Новый Ярославль» многоквартирных домов с гражданами. Также он заключил несколько договоров на предоставление кредитов для строительства с банком.

Строительство было остановлено в 2017 году, гендиректор компании не выполнил обязательства перед банком и дольщиками, а денежные средства (свыше 180 млн рублей от 142 пострадавших и более 216 млн рублей, выданных банком) были потрачены осужденным на личные нужды. Сейчас деньги возвращены участникам долевого строительства.

Ранее экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

